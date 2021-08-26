Берлин, 26 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Компания BMW представила в Японии лимитированную спецверсию хетчбэка M135i xDrive. Об этом сообщает портал Car Watch.

Car Watch BMW M135i xDrive Street Racer

Спецверсия получила название Street Racer. Тираж BMW M135i xDrive в версии Street Racer составляет всего 40 единиц.

Модель получила оформление из каталога M Performance. Автомобиль получил турбодвигатель 2.0 от X2 M35i производительностью 306 л. с. и 450 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предусмотрен восьмиступенчатый «автоматом» с лонч-контролем. Хетчбэк также получил механический дифференциал Torsen. Привод у машины полный.

С 0 до 100 км/ч BMW M135i xDrive Street Racer разгоняется за 4,8 секунды (4,7 секунды с пакетом M Performance).

Кузов новинки окрашен в цвет Alpinе White. Стоимость модели составляет 6 960 000 иен (4,7 млн рублей).

Ранее стало известно, что BMW выпустит гибридный компактвэн 2-Series Active Tourer нового поколения (версия 230xe).

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