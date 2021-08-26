Москва, 26 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Приход к власти в Афганистане боевиков является свершившимся фактом, и Россия исходит именно из этого. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, мы считаем, что доминирование «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, то есть де-факто приход «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и взятие «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под контроль большей части территории Афганистана, — это де-факто свершившийся процесс», — сказал Песков.

При этом он напомнил, что Россия всё ещё не признала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Приход к власти в Афганистане боевиков произошёл после того, как американские войска покинули территорию этой страны.