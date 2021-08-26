Баунтовский район, Бурятия, 26 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Прокуратура проверяет информацию о загрязнении химикатами лесного массива на территории Баунтовского района Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, проверка организована по публикациям в СМИ.

Ysia.ru Прокуратура

«Органами прокуратуры республики в настоящее время проводится проверка сведений об утечке опасных веществ на территории предприятия АО «Хиагда» в Баунтовском районе», — отметили в ведомстве.

К проверке также привлечены сотрудникиРосприроднадзора. По итогам проверки могут быть принятымеры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о загрязнении рассказала уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова. По её словам, на участке леса, прилегающей к урановому руднику компании «Хиагда» найдены промышленная площадка, на которой произошёл разлив, предположительно, токсичных отходов.