Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Bryanskobl.ru Больничная палата с аппаратом ИВЛ

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Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5711 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа выявили 403 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 433 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 154 006 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7641 человек. За минувшие сутки число активных носителей снизилось еще на 140 человек.

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