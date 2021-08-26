Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаилу Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Отмечается, что премьер-министр выступит на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода».

Программа посвящена сохранению и развитию водных и лесных ресурсов регионов и городов, частному инвестированию в городские проекты.

Кроме того, Мишустин ознакомится с тематической выставкой, на которой будут представлены работы участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Нижний Новгород посетил президент РФ Владимир Путин. Он осмотрел Нижегородский кремль после самой масштабной за 50 лет реконструкции, а также оценил обновленный парк «Швейцария». Также глава государства поздравил нижегородцев с Днем города в ходе гала-шоу «Начало нового».

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