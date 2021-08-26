Мурманск, 26 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области было выявлено 168 новых случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидеры по суточному приросту — Мурманск (+67), Мончегорск (+21) и Кандалакшский район (+16). Всего на лечении находятся 12 866 ковид-пациентов.

По данным штаба, за последние сутки в регионе скончались девять пациентов с коронавирусом, общее число жертв инфекции с начала пандемии выросло до 1785.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 820 человек, это является максимальным значением с начала пандемии.