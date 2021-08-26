Киев, , 13:07 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук не исключает протестных акций на Украине уже этой осенью.

Майдан Mstyslav Chernov

Об этом оппозиционный политик заявил в ходе интервью на канале «Первый независимый».

Причинами протестов, по его словам, могут стать спад в экономике и, соответственно, падение уровня жизни граждан, а также рост тарифов на коммунальные услуги. Однако, подчеркнул лидер ОПЗЖ, надо понимать, что такие Майданы самым негативным образом сказываются на экономике страны.

«Чего ожидать осенью? Поживем — увидим… Это зависит от многих факторов и обстоятельств. Один из важных вопросов в повестке дня связан с тем, что от осени ожидают каких-то протестных акций, волнений», — заявил парламентарий.

По словам Медведчука, вследствие протестных Майданов Украина уже понесла огромные экономические потери, и очередное повторение ситуации в нынешних условиях может иметь самые негативные последствия.

«Страна достаточно претерпела и получила огромный ущерб от двух Майданов — 2004−2005 и 2013−2014 годов. Падение экономики, снижение социального уровня жизни в нашей стране начались в 2005 году, после первого Майдана. А после второго Майдана мы фактически угробили экономику, социальную сферу. И через 7 лет после тех событий Украина далека от того, чтобы выйти на уровень 2013 года… Так вот, еще один Майдан страна может и не пережить. Но Майданы, которые покупаются, Майданы, которые стимулируются, — это не те Майданы, которые нужны Украине. Украине нужен процесс прогрессивного развития», — добавил он.

Политик подчеркнул, что нынешняя власть объявила украинцам настоящий тарифный геноцид, и вопрос массовых протестов зависит лишь от терпения людей.

«Будут какие-то события или нет, зависит от терпения людей. Будут ли люди и дальше терпеть рост жилищно-коммунальных тарифов, которые в среднем за последние годы выросли на 875%… По сравнению с 2014 годом стоимость газа для населения выросла на 1300%, на 1200% повысился тариф на тепло, на 700% — на холодную, горячую воду, на 500% — на электроэнергию. Цены на продукты питания и товары потребления выросли на 270−300%. При том, что средняя заработная плата выросла на 15%, минимальная пенсия и прожиточный минимум упали на 50%. Если люди готовы это терпеть, значит, так будет и дальше, а если нет, то тогда могут быть процессы, которые должны повлиять на власть: или изменить политику, или провести в стране выборы — как парламентские, так и президентские», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущие массовые акции протеста на Украине состоялись в январе нынешнего года, после очередного резкого скачка стоимости жилищно-коммунальных тарифов и газа для населения. Тогда в рамках протестов в регионах люди перекрывали стратегически важные трассы. Власти среагировали на протесты, приняв ряд «декоративных» решений, которые успокоили ситуацию до конца отопительного сезона, однако глобально проблему не решили.