Томск, 26 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Томске проводится доследственная проверка по появившейся в интернете информации об отравлении посетителей одного из кафе. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в следственном управлении СКР по Томской области.

Цитата из к/ф «Не может быть!». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР На банкете

Согласно распространившейся в сети информации, в одном из кафе города Томска отравились 29 человек.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи следственного отдела по Октябрьскому району Томска.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области СК проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в детском оздоровительном лагере.

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