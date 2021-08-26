Златоуст, Челябинская область, 26 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области женщина 1979 года рождения стала фигуранткой уголовного дела о хранении и продаже табачной немаркированной продукции. Об этом сообщает региональный главк полиции.

Сигареты

Нелегальный товар был выявлен в небольшой торговой очки. У гражданки изъяли порядка 6 тыс. пачек от известных производителей. Общая стоимость изъятого оценивается в 860 тыс. рублей.

Теперь даме грозит до шести лет колонии. Правда, до суда её отпустили под обязательство о явке.