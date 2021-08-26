Кызыл, 26 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В центральной части столицы Тувы Кызыла, который горожане называют «Арбатом», заработал бесплатный Wi-Fi. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, выйти в сеть сможет любой желающий.

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Как отмечается, инициатором идеи стал мэр города Карим Сагаан-оол, на призыв которого откликнулись владельцы двух кафе, закупивших необходимое оборудование. По задумке властей, бесплатный доступ в интернет призван привлечь в центр города молодёжь.

«Ежемесячная оплата же будет финансироваться из местного бюджета. Теперь жители и гости города могут пользоваться бесплатным беспроводным интернетом и наслаждаться времяпровождением на Арбате», — отметили в мэрии.