Калуга, 26 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 119 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 августа. Днём ранее, 25 августа, в регионе было зарегистрировано 120 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 44 тыс. 423 человека, 40 тыс. 799 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 570 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.