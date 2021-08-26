Москва, 26 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Первую атомную советскую подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» начали буксировать с Северного флота в Кронштадт. Об этом 26 августа сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»

«Сегодня в 11.00 начата межфлотская буксировка с Северного флота в Санкт-Петербург, а затем в Кронштадт легендарной атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Также Евменов уточнил, что буксиры осуществляют перемещение субмарины в плавучем доке «Свияга» и добавил, что в данный момент док с «Ленинским комсомолом» выходит из Кольского залива.

Кроме того, отмечается, что 31 августа плавучий док с подлодкой должен прибыть в Беломорск, после чего он пройдет через Беломорский канал и прибудет в начале сентября в Санкт-Петербург на «Северную верфь». Затем подводное судно войдет в состав музейного комплекса в Кронштадте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городах Кронштадт и Балтийск зрители в течение трёх дней смогут увидеть боевые корабли и катера, современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.