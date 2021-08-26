Нюрбург, Германия, 26 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Сети опубликованы снимки с испытаний новой гибридной версии спортивного купе Porsche 911 Turbo на трассе Нюрбургринг. Изображения размещены на сайте CarBuzz.

CarBuzz Porsche 911 Turbo

Замеченный в ходе испытаний прототип мало чем внешне отличается от стандартной модели 911 Turbo. На заднем стекле модели появилась желтая наклейка, которая говорит о том, что автомобиль оснащен гибридной установкой.

Затемненные задние стёкла и закрытые элемента на корме могут скрывать датчики и аккумуляторную батарею.

По словам генерального директора Porsche Оливера Блума, гибридная версия 911 Turbo может стать «самым мощным 911-м из всех». Стоит отметить, что актуальная модель Porsche 911 Turbo S обладает мотором мощностью 640 л. с.

По предварительной информации, гибридный 911 Turbo будет представлен в 2022 году.

Напомним, 6 сентября компания Porsche планирует представить на автомобильной выставке в Мюнхене новый электромобиль.

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