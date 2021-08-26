Рига, , 13:00 — REGNUM В среду, 25 августа, сотрудники Государственной погранохраны Латвии предотвратили 101 попытку незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Об этом сообщили представители ведомства.

Латвия и Белоруссия на карте Европы Groubani

Подчеркивается, что с момента объявления 10 августа режима чрезвычайной ситуации в приграничных районах Латвии и наделения правоохранительных органов правом отказывать в приеме ходатайств об убежище никто не задержан. Пресечено более 645 попыток нарушения границы — все нарушители возвращены в Белоруссию или выдавлены силовым методом на нейтральную полосу между странами.

Отмечается, что в период с 21 по 23 августа на границе с Белоруссией не было ни одного нарушителя. С чем связан нынешний всплеск попыток пересечения границы, в ведомстве не знают.

Европейский суд по правам человека в среду, 25 августа, обнародовал решение на основании исков, поступивших от двух групп нелегальных мигрантов, застрявших на нейтральной полосе между Белоруссией и Латвией и Белоруссией и Польшей.

Согласно постановлению, Польша и Латвия должны обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью и, если возможно, временным приютом. ЕСПЧ, однако, подчеркивает: это не означает, что Польша и Латвия должны пустить людей на свою территорию.

Кроме того, указывает суд, у государств, согласно международным нормам, есть право контролировать свои границы и следить за иностранцами на ней.