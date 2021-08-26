Махачкала, 26 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 239 жителей, перенесших COVID-19. Это самый высокий показатель снятых с учета в течение одних суток за все время пандемии. Такие данные приводит 26 августа федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в республике стали носителями коронавируса за это время 46 838 человек. За последние сутки тесты дали положительный результат еще у 185 человек. В течение последних недель в регионе наблюдается медленное снижение прироста заболеваемости. Пик показателя заразившихся приходится на 10 августа, когда было выявлено 205 новых пациентов с COVID-19.

За все время пандемии в Дагестане скончались от осложнений после COVID-19 2153 пациента. Из них 12 — умерли за прошедшие сутки.