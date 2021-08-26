Казань, 26 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Казани разрабатывают специальное приложение для оценки блюд школьного меню. О контроле питания в электронном формате в новом учебном году рассказал во время педагогической конференции 26 августа мэр города Ильсур Метшин.

ИА REGNUM Школьная столовая

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Родительский контроль, который внедрили в школы в прошлом году, показал себя с хорошей стороны, поэтому в новом учебном году его необходимо продолжить, считает глава города.

«В новом учебном году можно поменять формат, сделать электронное приложение. Посмотрим, как это будет работать, и позже познакомим всех с приложением», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, в начале 2021 года в одной из школ Казани от работы отстранили повара, накормившего детей пельменями с пола. Нарушение выявили благодаря родительскому контролю питания.

Читайте также: Ремонт почти 200 школьных столовых в Татарии обойдётся в 1 млрд рублей

Читайте также: От жителей Пензенской области принимают предложения по школьному меню

Читайте также: Российские родители объяснили причины недовольства питанием детей в школах