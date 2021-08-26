Душанбе, , 12:54 — REGNUM В Таджикистане впервые за историю независимости республики генеральское звание получила женщина. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Таджикистан Шухрат Саъдиев

«За достойные заслуги Барно Саидвализоде — начальнику Службы исполнения при правительстве Республики Таджикистан присвоено специальное очередное звание «генерал-майор милиции», — сообщили в пресс-службе.

Присвоение звания состоялось в рамках церемонии награждения госнаградами, посвященной годовщине независимости республики, которую в Таджикистане отмечают 9 сентября. Сообщается, что президент страны Эмомали Рахмон наградил в ходе церемонии более 100 человек.

Стоит отметить, что Саидвализоде была назначена на должность начальника Службы исполнения при правительстве в апреле 2020 года.