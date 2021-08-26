Мурманск, 26 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Полиция Мурманска возбудила уголовные дела по фактам кражи личных вещей и денег пациента реанимации областной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД.

В больнице

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«Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) и части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта). Процессуальными органами полиции будут рассмотрены все возможные версии совершения данных преступлений», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ковид-пациент отделения реанимации Мурманской областной больницы лишился телефона и средств на банковском счете. После смерти мужчины выяснилось, что в числе похищенных оказались паспорт и другие его личные вещи.