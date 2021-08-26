Москва, 26 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Предполагаемый организатор преступной схемы с ритуальными услугами, пятерых сообщников которого задержали в Москве, пытался бежать на Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по столице.

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Лидера группировки задержали ещё 20 августа, когда он пытался пересечь границу с Украиной. 30-летний мужчина проходил по уголовному делу о получении и даче взятки.

В машине задержанного нашли поддельный пропуск с символикой УФСБ России по Москве и Московской области. Предполагается, что сотрудники ритуальной фирмы угрожали конкурентам и заявляли, что якобы пользуются покровительством ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Москве задержали пятерых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг. Среди них — сотрудники похоронного агентства и полицейские. Предполагается, что правоохранители делились с ритуальщиками информацией о погибших и умерших людях, а те навязывали их родственникам дорогостоящие услуги.

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