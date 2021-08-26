Пермь, 26 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 475 новых заражений коронавирусом. Суточный показатель остается на уровне предыдущего, сообщает 26 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 85 398 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 3285,5 факта COVID-19.

Выздоровел 75 091 пермяк. В больницах лечение на сегодняшний день получает 3591 пациент с коронавирусной инфекцией.

От COVID-19 в регионе скончались 3967 человек, в том числе 28 — за последние сутки.