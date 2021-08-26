Уфа, 26 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Сроки проведения инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021» перенесли в Башкирии. Соответствующее распоряжение главы республики Радия Хабиров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Инвестиции

Сообщается, что дата проведения инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021» переносится с 19−20 августа на 10−11 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что третий Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021» состоится в 2021 года в городе Сибай. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии.