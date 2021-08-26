Киев, 26 августа 2021, 12:54 — REGNUM Вопрос «освобождения» Крыма, наконец-то, сдвинулся с места, заявил на брифинге 26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Kmu.gov.ua

Дипломат высказал мнение, что запуск проекта «Крымская платформа» стал «поражением для России».

По словам Кулебы, состоявшийся в Киеве 23 августа учредительный саммит «Крымской платформы» — это лишь начало большой работы для Украины, которая теперь будет разворачиваться по целому ряду направлений.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Крымская платформа» — пустая, не имеющая никаких перспектив пропагандистская затея. По словам главы российской дипломатии, состоявшийся в Киеве 23 августа форум является результатом ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО и у него нет никаких перспектив в будущем.