Киев, , 12:54 — REGNUM Вопрос «освобождения» Крыма, наконец-то, сдвинулся с места, заявил на брифинге 26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

Дипломат высказал мнение, что запуск проекта «Крымская платформа» стал «поражением для России».

По словам Кулебы, состоявшийся в Киеве 23 августа учредительный саммит «Крымской платформы» — это лишь начало большой работы для Украины, которая теперь будет разворачиваться по целому ряду направлений.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Крымская платформа» — пустая, не имеющая никаких перспектив пропагандистская затея. По словам главы российской дипломатии, состоявшийся в Киеве 23 августа форум является результатом ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО и у него нет никаких перспектив в будущем.