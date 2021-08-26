Москва, 26 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Вероятнее всего, в ближайший месяц продолжится неопределенность по курсу рубля, которая выражается в колебании курса в диапазоне 72,5−74,5 рублей за доллар, считает доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин. Об этом он сегодня, 26 августа, заявил ИА REGNUM, комментируя осенние прогнозы по курсам валют.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«В настоящий момент на валютном рынке низкая активность, которая уже к концу месяца начнет возвращаться на рынки. В дальнейшей перспективе мы увидим цикл ослабления рубля, падение спроса на нефть, новые ограничения по добыче странами ОПЕК. Также на рубль оказывает влияние текущая ситуация в мире, особенно в Афганистане, и участие в этом вопросе России», — отметил эксперт.

Он не исключает и новых санкций со стороны Запада за один только диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Скорее всего, к концу 2021 года мы легко увидим курс выше 85 рублей за доллар», — добавил Маришин.