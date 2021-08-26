Назван срок, когда доллар будет стоить 85 рублей
Москва, 26 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Вероятнее всего, в ближайший месяц продолжится неопределенность по курсу рубля, которая выражается в колебании курса в диапазоне 72,5−74,5 рублей за доллар, считает доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин. Об этом он сегодня, 26 августа, заявил ИА REGNUM, комментируя осенние прогнозы по курсам валют.
«В настоящий момент на валютном рынке низкая активность, которая уже к концу месяца начнет возвращаться на рынки. В дальнейшей перспективе мы увидим цикл ослабления рубля, падение спроса на нефть, новые ограничения по добыче странами ОПЕК. Также на рубль оказывает влияние текущая ситуация в мире, особенно в Афганистане, и участие в этом вопросе России», — отметил эксперт.
Он не исключает и новых санкций со стороны Запада за один только диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Скорее всего, к концу 2021 года мы легко увидим курс выше 85 рублей за доллар», — добавил Маришин.