Омск, 26 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, находясь 26 августа с рабочей поездкой в Омске, ознакомилась с планами рекультивации закрытых городских свалок. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Рабочая поездка Виктории Абрамченко в Омскую область

Виктория Абрамченко и губернатор Омской области Александр Бурков побывали на закрытой городской свалке в Кировском административном округе Омска.

Уточняется, что ликвидация этой и трёх других свалок в границах города предусмотрена региональным проектом «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология».

На территории полигона в Кировском округе действует мусоросортировочный завод. Пропускная способность комплекса — до 175 тысяч тонн мусора в год. Аналогичная технология используется на закрытой свалке в Ленинском округе.

Региональные власти подчёркивают, что Омская область готовится «к поэтапному внедрению технологии раздельного сбора мусора с установкой соответствующих контейнеров для населения».

В Арбитражном суде Омской области 26 августа рассматривается вопрос о расторжении договоров аренды и освобождении земельных участков, на которых расположена свалка в Кировском округе, от прав третьих лиц. После этого можно будет приступить к формированию пакета документов по проекту рекультивации и участию в конкурсных отборах на предоставление федерального финансирования.

Между тем Виктория Абрамченко подчеркнула, что «свалки должны стать забытым прошлым». В Омске планируют рекультивировать четыре свалки на общей территории более 180 га.

«Все четыре свалки войдут в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология», — уточнила вице-премьер РФ.

Добавим, по предварительным оценкам, на ликвидацию всех несанкционированных свалок Омской области необходимо порядка 700 млн рублей.