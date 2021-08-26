Рыбинск, Ярославская область, 26 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области умер Герман Дерунов — один из создателей российских снегоходов. Об этом сообщил мэр Рыбинска Денис Добряков.

Герман Дерунов

Дерунов работал на Рыбинском моторостроительном заводе, где в 1970-х годах был освоен выпуск первых отечественных снегоходов. Герман Дерунов стал создателем конструкторской школы по проектированию и разработке снегоходной техники.

«Его называли отцом российского снегоходостроения, «мистером снегоходом». Знаменитому конструктору, основоположнику целого промышленного направления, изобретателю, писателю, спортсмену и путешественнику было 78 лет. Еще совсем недавно он активно интересовался историей рыбинской промышленности, собирал документы, делал запросы в другие города страны. А сегодня его не стало. Очень грустно терять таких людей. Соболезную семье. Вечная память», — написал мэр Рыбинска.

Герман Дерунов был почётным гражданином Рыбинска, также как и его отец — бывший директор моторостроительного завода Павел Дерунов.