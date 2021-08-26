Рига, , 12:46 — REGNUM Латвия готова выделить 40 млн евро в качестве возмещения еврейской общине страны за общинную собственность, утраченную в годы Холокоста. Об этом сообщило местное «Радио 4».

Холокост

Отмечается, что соответствующий законопроект, подготовленный бюджетно-финансовой комиссией парламента, передан на первое чтение парламентариям.

Законопроект предусматривает, что сумма будет выплачиваться в течение 10 лет из государственного бюджета. Средства должны быть выделены в качестве возмещения за часть собственности, которая принадлежала еврейской общине Латвии до 16 июня 1940 года, то есть до того, как ее национализировала советская власть, а затем еврейская община была практически уничтожена во время нацистской оккупации.

Поддержку законопроекту высказали как Юридическое бюро парламента, так и министерство иностранных дел Латвии.

Депутаты парламента от партии «Национальное объединение» раскритиковали законопроект. В частности, депутат Александрс Кирштейнс заявил, что тогда надо решить и вопрос с выплатой возмещения балтийским немцам и что ответственными за последствия оккупации являются нацистская Германия и советская Россия, с «правопреемников» которых, считает депутат, и надо требовать возмещение, а не с Латвии.

Отмечается, что еврейская община Латвии имеет право претендовать за возврат 270 объектов недвижимости, которая до Второй мировой войны принадлежала еврейским организациям, а не частным лицам и была национализирована. Либо получить за них компенсацию, если возврат невозможен.