Киев, , 12:45 — REGNUM Власти Украины намерены «очень громко» просить Соединенные Штаты ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream AG в случае, если регулятор ФРГ разрешит эксплуатацию газопровода вопреки судебному решению, по которому он не был выведен из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом 26 августа заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко в интервью украинскому телеканалу «24».

"Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел (Украины Дмитрий) Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции», — сказал он.

Также глава «Нафтогаза» уточнил, что такие требования Киева будут относиться к нынешнему оператору газопровода — компании Nord Stream AG.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что названная украинская госкомпания намерена официально предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток — 2».