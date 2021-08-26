Махачкала, 26 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Дагестане ведутся оперативно-следственные мероприятия в отношении сотрудника налоговой службы Рамазана Д. Его подозревают в получении взятки в размере 8 млн рублей, возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

Взятка

«Начальник контрольного отдела №1 управления ФНС по Республике Дагестан Рамазан Д. был доставлен на допрос в следственные органы. Официально он пока не задержан», — приводит информационное агентство слова своего источника.

Однако в самом управлении ФНС по республике оперативные мероприятия отрицают. На официальных сайтах правоохранительных ведомств информации о возбуждении каких-либо уголовных дел в отношении сотрудников налоговой или проведении следственных действий в управлении нет.