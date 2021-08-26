Ульяновск, 26 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели ещё 183 пациента с коронавирусом, при этом зафиксированы новые летальные исходы. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 26 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 72 902 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 288.

Победили болезнь 66 147 пациентов, из них за последние сутки — 183.

Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё десять пациентов. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2264 человека.

Отметим, что 28 августа жители Ульяновской области смогут сдать кровь на станции переливания крови. В минздраве подчёркивают, что здесь усилены меры по санобработке, вентилированию, действует масочный режим, дополнительные осмотры медицинского персонала.