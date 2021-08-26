Архангельск, 26 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных COVID-19 пополнили 266 человек, 118 — выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус

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Среди новых заболевших — 94 северодвинца, 89 архангелогородцев, 18 жителей Котласа. Инфекцию подтвердили также у жителей Онежского, Плесецкого, Приморского, Котласского и других районов области.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию», — добавили в штабе.

Напомним, архангельский штабе подтвердил 1637 летальных исходов от ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в России выросло на 19 630 и достигло 6 824 540 случаев.