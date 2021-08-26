Киев, 26 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Самобытности украинской нации в настоящий момент прямо противостоит сила пропаганды, заявил экс-президент страны Виктор Ющенко в комментарии изданию «Украинская правда».

Tasnim News Agency Виктор Ющенко

Ющенко отметил, что 15 лет назад, согласно данным социологических опросов, 59,3% граждан Украины положительно относились к идее присоединения к союзу России и Белоруссии, и всего 40,7% положительно относились к вступлению Украины в ЕС.

Сейчас украинцы не хотят в союз с Россией, добавил экс-президент, но зато 40% опрошенных социологами соглашаются с тезисом о том, что украинцы и россияне — один народ.

«Это сила пропаганды… если украинцы и россияне — один народ, это значит, что украинского народа не существует», — сделал вывод бывший глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля на Украине были обнародованы результаты соцопроса группы «Рейтинг», согласно которым 41% граждан Украины согласны с тезисом президента России Владимира Путина о том, что «россияне и украинцы — один народ». 55% опрошенных не согласились с этим тезисом, ещё 4% граждан Украины не определились со своей позицией.