Симферополь, 26 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Строительство здания Театра кукол в Симферополе планируется возобновить в 2022 году. Об этом 26 августа в ходе совещания по реализации инфраструктурных проектов сообщил заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Он уточнил, что плановый срок завершения экспертизы проектно-сметной документации — конец 2021 года, на 2022 год планируется возобновить строительно-монтажные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, новое здание театра кукол в Симферополе должны были ввести в эксплуатацию ещё в декабре 2019 года. Стоимость заключенного с подрядчиком (компанией «Меандр») контракта составила около миллиарда рублей. Однако здание не было сдано ни в 2019 году, ни позже. В апреле 2020 года стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 1,5 млн рублей при реставрации здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, подрядчиком которого также являлась компания «Меандр». В сентябре 2020 года правительство контракт с компанией «Меандр» расторгло. Тогда же было объявлено о новом контракте на корректировку проектно-сметной документации».