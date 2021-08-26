Уфа, 26 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Величину прожиточного минимума на 2022 год установили в Башкирии. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 26 августа на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прожиточный минимум

Постановление подписал премьер-министр правительства регионе Андрей Назаров.

Сообщается, что с 1 января 2022 года в Башкирии устанавливается величина прожиточного минимума «на душу населения 10 397 рублей, для трудоспособного населения эта величина составляет 11 333 рубля, для пенсионеров — 9845 рублей, для несовершеннолетних — 10 329 рублей».