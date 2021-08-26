Чебоксары, 26 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 80 носителей коронавируса и зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Передвижной ФАП в Чувашии

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По сведениям на 26 августа, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 31 299 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 80. Напомним, что сутками ранее было лабораторно подтверждён 81 случай инфицирования.

Выздоровели 28 443 пациента, из них за последние сутки — 72.

Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё десять пациентов. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1957 человек.

Ранее в минздраве Чувашии отмечали, что стационарные пункты вакцинации работают до позднего вечера, а в сельские поселения выезжают мобильные ФАПы.