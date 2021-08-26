Рига, 26 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) провел в Даугавпилсе последний проверочный матч перед грядущим сезоном Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). Об этом сообщил официальынй сайт клуба.

Пресс-служба ХК «Динамо» (Рига) Хоккеисты «Динамо» в атаке

Рижане уступили одноклубникам из Минска, также выступающим в КХЛ, со счетом 2:3. Рижская команда вырвалась вперед за 25 секунд до конца первого периода, когда один на один с вратарем убежал канадец Эмиль Пуарье. На 11-минуте второго периода Мартиньш Карсумс оказался точен на добивании, удвоив преимущество в счете.

Однако в концовке третьего периода минчане отыграли две шайбы и смогли перевести игру в овертайм. И за пять секунд до конца дополнительного времени забросили победную шайбу. Ворота рижан в этом матче охраняли Юхан Матсон и Матей Маховски.

«Динамо» (Рига) до этой встречи провело три проверочных матча — против сборной Латвии (5:1), а также две игры в Финляндии против хельсинского «Йокерита» (0:5 и 2:5).

Для «Динамо» 14-й сезон КХЛ начнется 2 сентября нынешнего года в Ярославле против местного «Локомотива». Первый матч на домашней «Арена Рига» команда проведет 8 сентября, где примет челябинский «Трактор».