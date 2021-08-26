Пенза, 26 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки зарегистрировали 234 случая инфицирования коронавирусом. Накануне заболели 236 человек. По опубликованным данным общероссийского оперативного штаба на 26 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 62 358 заражений.

(сс) The National Guard Мобильные центры по тестированию на COVID-19

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Выздоровели за все время 50 137 ковид-пациентов, за сутки — 331 человек. Скончались от COVID-19 всего 2072 жителя, в том числе за последние 24 часа — 19 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи совместно с врачами акушерами-гинекологами перинатального центра Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко ведут борьбу за жизнь беременной женщины с COVID-19.

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