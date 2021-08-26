Тюмень, 26 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы признался в совершении преступления. Проверка подтвердила его слова, сообщила 26 августа журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет

По её словам, 40-летний уроженец Сургута (Югра) Виталий Бережной дал признательные показания на допросе. Затем он подтвердил их на месте, в том числе — указав место, где было спрятано тело ребёнка.

Следствие ходатайствует об аресте мужчины. Ему намерены предъявить обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ, «Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием».

Как сообщало ИА REGNUM, предполагаемого убийцу девочки, которая пропала в Тюмени 30 июня, нашли по ДНК. Следы остались на теле ребёнка.

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