Ставрополь, 26 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вновь установлен антирекорд по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки был подтвержден диагноз COVID-19 у 358 человек. Общее число носителей коронавируса достигло 73 433 человек, сообщили 26 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По числу жителей, заболевших COVID-19, Ставрополье занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе. Такое же место у субъекта и по числу умерших. В крае уже скончался от последствий заражения коронавирусом 2221 человек. За прошедшие сутки было зафиксировано 18 смертей.

Выздоровел за эти же сутки 251 пациент, а общее число сумевших справиться с болезнью достигло 61 133 человек.