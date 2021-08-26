Вашингтон, 26 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Администрация Белого дома вырезала фрагмент из записи выступления президента США Джо Байдена, в котором он пошутил, отвечая на вопрос об оставшихся в Афганистане американских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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Так, во время пресс-конференции Байдена спросили, как он поступит, если солдаты останутся в Афганистане после крайнего срока (31 августа).

Глава Белого дома сначала ухмыльнулся, ответил на вопрос, но запись звука в эту секунду прерывается. По данным RT, американский лидер сказал: «Ты будешь первым, кому я позвоню».

В свою очередь член палаты представителей США Ронни Джексон назвал Байдена «больным».

"Когда Байдена спросили, что он будет делать, если американцы окажутся запертыми в ловушке в Афганистане после 31 августа, он смеется, а его кураторы отключают звук, — отметил конгрессмен. — Для него это одна большая шутка. Это не смешно!»

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане остаются примерно 1,5 тыс. американских граждан. США вывезли с афганской территории за последние десять дней приблизительно 4,5 тысячи соотечественников и членов их семей.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что американская сторона эвакуирует из Афганистана ценных местных специалистов наряду со своими гражданами.