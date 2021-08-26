Москва, 26 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. С 7 по 9 сентября в Киргизии состоятся совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2021». Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.

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«В период с 7 по 9 сентября в Кыргызской Республике на полигоне Эдельвейс состоятся совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021», — говорится в сообщении.

Также указывается, что тема учения: «Подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ».

Кроме того, уточняется, что в учениях будут принимать участие воинские контингенты и оперативные группы России, Казахстана, Киргизии, Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, а также формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет видеть военнослужащих США на территории стран Центральной Азии.