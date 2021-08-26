В Калмыкии сотрудника подразделения МВД осудили за хищение запчастей
Элиста, 26 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Калмыкии бывший заместитель начальника автохозяйства Центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального управления МВД России предстал перед судом за хищение запчастей к автомобилям. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.
Иван Шилов ИА REGNUM
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В ноябре 2019 года подсудимый лично получил от представителей двух фирм автодетали, которые не были установлены. При этом сотрудник подразделения МВД подписал документе об установке и замене запчастей на автомобили. Ущерб составил почти 160 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине 2,5 года условного заключения с выплатой штрафа 15 тыс. рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.