Элиста, 26 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Калмыкии бывший заместитель начальника автохозяйства Центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального управления МВД России предстал перед судом за хищение запчастей к автомобилям. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Авто

В ноябре 2019 года подсудимый лично получил от представителей двух фирм автодетали, которые не были установлены. При этом сотрудник подразделения МВД подписал документе об установке и замене запчастей на автомобили. Ущерб составил почти 160 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине 2,5 года условного заключения с выплатой штрафа 15 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.