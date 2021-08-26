Токио, 26 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Студия Kojima Productions выложила в сеть новый трейлер «режиссёрской версии» игры Death Stranding. Ролик был опубликован 26 августа на YouTube-канале компании.

BagoGames Игра Death Stranding

Длительность ролика составляет больше восьми минут, в нём разработчики, в частности, показали возможности расширенной версии игры и новые устройства, при помощи которых Сэм Бриджес сможет более эффективно заниматься доставкой грузов.

Напомним, релиз Death Stranding: Director's Cut запланирован на 24 сентября 2021 года. Ранее геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что этот вариант игры не стоит называть «режиссёрской версией», поскольку подобное название подразумевает, что из оригинала был вырезан какой-то контент, что в действительности не происходило с Death Stranding.