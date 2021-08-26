Джакарта, 26 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Индонезии был найден скелет молодой женщины возрастом 7200 лет, сообщает Detik.

Didier Descouens Останки

Исследователи пришли к выводу, что скелет принадлежит древней группе людей-охотников-собирателей, называемой тоалийцами. Сами тоалийцы жили на Сулавеси от 8000 до 1500 лет назад.

На момент смерти молодой женщине было от 17 до 18 лет. Останки были обнаружены индонезийскими археологами в 2015 году. Затем в 2015—2021 годах было проведено углубленное исследование.

Причина исчезновения людей и культуры тоалийцев до сих пор достоверно не известна.