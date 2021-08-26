Симферополь, 26 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Часть жителей Симферополя остались без интернета из-за повреждения при проведении земляных работ сразу 15 волоконно-оптических линий связи крупных операторов, об этом стало известно 26 августа.

Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком Прокладка волоконно-оптического кабеля связи

«При проведении земляных работ подрядчиком АО «Генбанк» ООО «ЭК Сота-строительство» 25 августа 2021 года ориентировочно в 21:00 на перекрестке улиц Пролетарская и Крылова Симферополя было повреждено порядка 15 волоконно-оптических линий связи крупных операторов связи Республики Крым», — сообщили в мининформе Республике Крым

В результате часть жителей Симферополя либо вовсе остались без интернета, либо испытывали ограничения. К утру 26 августа доступ восстановлен в полном объёме, сообщил «Крыминформ».