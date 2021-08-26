Чебоксары, 26 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Аликовском районе Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело о захвате заложника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике и региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Фигурантом уголовного дела стал 58-летний житель Аликовского района. Следствие полагает, что с 14 августа по 7 октября 2020 года он неоднократно угрожал своей 54-летней сожительнице убийством, сопровождая это агрессивными действиями.

Правоохранители также установили, что днём 7 октября 2020 года после очередных угроз были вызваны полицейские, но обвиняемый потребовал от стражей порядка уйти и не вмешиваться в происходящее, угрожая использовать огнестрельное ружьё.

«Мужчина приставил к горлу сожительницы нож, взяв её таким образом в заложники, и потребовал, чтобы правоохранители покинули дом и дали ему уйти», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что держа нож у шеи, он отошёл с пострадавшей в сторону лесополосы и попытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

Злоумышленник арестован. Его причастность к инкриминируемым деяниям подтверждается показаниями потерпевших, 20 свидетелей и заключениями судебных экспертиз.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении сотрудников полиции»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Дело передано в Центральный окружной военный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, обвиняемого в склонении к употреблению наркотиков, угрозе убийством и покушении на изнасилование.

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