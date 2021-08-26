Великобритания, 26 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо продлил контракт с командой «Альпин». Об этом 26 августа сообщает пресс-служба команды.

Фернандо Алонсо

40-летний Алонсо останется в «Альпин» в сезоне 2022 года.

Алонсо стал чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах, выступая за «Рено». После сезона-2018 испанский гонщик два года не выступал в «Формуле-1», а в 2021 году подписал контракт с «Альпин».

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