Казань, 26 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждены 25 217 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек, накануне — 45, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 22 167 ковид-пациентов, скончались 672 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 60 человек, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, российские медики подтвердили 19 630 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в течение суток 25 августа.

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