Саранск, 26 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов 27 августа ответит на вопросы жителей республики в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Мордовии Врио главы Мордовии Артем Здунов

Прямой эфир запланирован на 12:00 мск в официальных аккаунтах «Республика Мордовия» в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Вопросы можно присылать заранее в сообщения пабликов или в процессе прямого эфира в комментариях.

ИА REGNUM напоминает, в конце июня президент России Владимир Путин призвал глав регионов периодически проводить встречи с жителями в прямом эфире. Об этом он заявил в ходе программы «Прямая линия».

Глава государства добавил, что «это никому не помешает».

В перечень поручений после прямой линии был внесен пункт о необходимости проводить подобные мероприятия не реже одного раза в год.