Москва, 26 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Страны ОПЕК не станут реагировать на решение властей США продать на мировом рынке около 20 млн баррелей нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов.

Newsonly.gr Нефть

«Страны ОПЕК понимают, что решение США о продаже нефти из своих стратегических резервов запланировано достаточно давно, объёмы небольшие. Решение не связано с намерением повлиять на цены, так как продажи сильно растянуты во времени, и эффект будет минимальным. Поэтому страны ОПЕК никак не будут реагировать на эти продажи с точки зрения управления собственными объёмам добычи, — сказал Салихов. — На конец 2021 года наш прогноз по цене Brent составляет 65−70 долларов за баррель. Мы также ожидаем, что снижение цен на нефть продолжится в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов объяснил, как мировой рынок отреагирует на продажи американской нефти.