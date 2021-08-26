Саратов, 26 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Саратовской области вторые сутки подряд регистрируется по 20 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 26 августа 2225 человек, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошлый день 11 мужчин и девять женщин в возрасте от 49 до 89 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 26 августа подтверждено 79 613 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 73 802 человека.

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